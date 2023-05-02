"Атлетико" хочет купить хавбека сборной Хорватии
Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер сборной Хорватии
Полузащитник сборной Хорватии и французского клуба “Ренн” Ловро Майер может сменить клуб.
Как пишет Todofichajes, он может попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.
Источник пишет, что 25-летнего футболиста хотел бы приобрести мадридский “Атлетико”. Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна.
В этом сезоне чемпионата Франции Ловро сыграл 27 матчей, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.
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