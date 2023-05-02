"Атлетико" хочет купить хавбека сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии и французского клуба “Ренн” Ловро Майер может сменить клуб.

Как пишет Todofichajes, он может попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.

Источник пишет, что 25-летнего футболиста хотел бы приобрести мадридский “Атлетико”. Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна.

В этом сезоне чемпионата Франции Ловро сыграл 27 матчей, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.