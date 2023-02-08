"Атлетико" готовит 25 миллионов на трансфер защитника ПСЖ

Защитник ПСЖ Преснел Кимпембе может перебраться в мадридский “Атлетико” летом этого года.

Как пишет издание Todofichajes, испанский клуб готов заплатить за француза 25 миллионов евро.

Такую сумму считают достаточной, так как у игрока истекает контракт с парижанами через 1,5 года.

В этом сезоне Кимпембе сыграл в 8 матчах чемпионата Франции.