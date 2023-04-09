"Атлетико" добился победы в мадридском дерби

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на выезде обыграл “Райо Вальекано” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Науэля Молины и Марио Эрмосо. У хозяев отличился Фран Гарсия. Стоит отметить, что “Райо” с 62-й минуте играл вдесятером из-за удаления Флориана Лежена.

“Атлетико”, набрав 57 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Райо Вальекано” с 37 очками остался на девятой позиции.

“Райо Вальекано” – “Атлетико” - 1:2 (0:2)

Голы: Молина, 22 - 0:1, Эрмосо, 24 - 0:2, Фран Гарсия, 85 - 1:2

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена (Мумин, 73), Фран Гарсия, Гарсия (Мартин, 83), Унаи Лопес (Трехо, 57), Паласон (Фалькао, 57), Комесанья, Оскар Валентин, де Томас (Камельо, 57).

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Лемар, 69), Коке, Де Поль (Сауль, 68), Льоренте, Гризманн, Мората (Барриос, 73).

Удаление: Лежен (62).

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