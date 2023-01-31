"Атлетико" близок к трансферу защитника "Тоттенхэма"

Ирландский правый защитник лондонского “Тоттенхэма” Мэтт Доэрти перейдет в мадридский “Атлетико”, сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб арендует футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 31-летний Доэрти провел за “Тоттенхэм” 16 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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