АНГ АНГ
Главная Новости "Атлетико" близок к покупке опытного полузащитника "Тоттенхэма"

"Атлетико" близок к покупке опытного полузащитника "Тоттенхэма"

Новости футбола Сегодня, 09:08
"Атлетико" близок к покупке опытного полузащитника "Тоттенхэма" Фото: инстаграм Пьера-Эмиля Хейбьерга/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского “Тоттенхэма” и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг близок к переходу в мадридский “Атлетико”, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, так как датчанин очень хочет покинуть клуб. Впрочем, клубами еще нужно договориться по сумме трансфера. “Атлетико” предлагает за датчанина 25 миллионов евро, а “Тоттенхэм” хочет больше денег.

27-летний Хейбьерг выступает за “Тоттенхэм” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 16,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее хавбек играл за “Баварию”, “Аугсбург” и “Шальке”.

Хейбьерг с 2014 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 67 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Премьер-лига Англия Ла Лига Испания
Популярные новости
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба
"Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 06:24 "Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола 27 июл 2023, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии Новости футбола 27 июл 2023, 12:10 "Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола 26 июл 2023, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ливерпуль" сделал неожиданное предложение по Килиану Мбаппе Новости футбола Сегодня, 10:35 "Аль-Хилаль" предложил 45 млн евро за звезду "Севильи" Новости футбола Сегодня, 10:20 "Интер" близок к покупке сербского таланта за 15 млн евро Новости футбола Сегодня, 10:00 "Черноморец" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 09:55 "Шахтер" надолго теряет основного защитника Новости футбола Сегодня, 09:42 Лионель Месси показал именной бургер (фото) Новости футбола Сегодня, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 09:31 ПСЖ объявил о переходе вратаря "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 09:30 "Барселона" потеряла двух основных игроков после матча с "Реалом" Новости футбола Сегодня, 09:14 Украинец Трубин договорился о переходе в "Интер"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Гремио 31 июля 2023 года