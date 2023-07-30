"Атлетико" близок к покупке опытного полузащитника "Тоттенхэма"

Полузащитник лондонского “Тоттенхэма” и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг близок к переходу в мадридский “Атлетико”, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, так как датчанин очень хочет покинуть клуб. Впрочем, клубами еще нужно договориться по сумме трансфера. “Атлетико” предлагает за датчанина 25 миллионов евро, а “Тоттенхэм” хочет больше денег.

27-летний Хейбьерг выступает за “Тоттенхэм” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 16,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее хавбек играл за “Баварию”, “Аугсбург” и “Шальке”.

Хейбьерг с 2014 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 67 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.