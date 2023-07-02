"Атлетико" близок к покупке опытного испанского защитника

Защитник “Сельты” из Виго Хави Галан перейдет в мадридский “Атлетико”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, мадридский клуб договорился о переходе футболиста за 3,5 миллиона евро. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. В ближайшее время Галан пройдет медицинское обследование, а затем подпишет личный контракт с “матрасниками”.

В минувшем сезоне 28-летний Галан провел за “Сельту” 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.