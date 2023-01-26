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"Атлетик" выбил "Валенсию" из Кубка Испании

Новости футбола Сегодня, 15:57
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче ¼ финала Кубка Испании “Атлетик” на выезде обыграл “Валенсию” со счетом 3:1.

Победу бильбаосцам принесли голы Икера Муниаина, Нико Уильямса и Микеля Весги. За хозяев отличился Оскар Де Маркос, который забил в собственные ворота.

“Валенсия” – “Атлетик” - 1:3 (1:2)
Голы: Муниаин, 35 - 0:1, Де Маркос, 43 (автогол) - 1:1, Уильямс, 45 - 1:2, Весга, 74 (с пенальти) - 1:3

“Валенсия”: Мамардашвили, Фулькье, Джемерт, Диакаби (Озкаджар, 46), Гайя, Гильямон (Маркос Андре, 75), Мориба, Муса (Алмейда, 57), Кастильехо (Франсиско Перес, 57), Кавани (Дуро, 57), Лино.

“Атлетик”: Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Эррера (Дани Гарсия, 79), Весга, Гурусета, Муниаин (Сансет, 79), Нико Уильямс, Беренгер, Иньяки Уильямс.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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