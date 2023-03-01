"Атлетик" проиграл в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании “Осасуна” на своем поле обыграла “Атлетик” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма счет Абде Эззальзули.

Ответный матч “Атлетик” - “Осасуна” состоится 4 апреля.

“Осасуна” – “Атлетик” - 1:0 (0:0)

Гол: Эззальзули, 47 - 1:0

“Осасуна”: Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Брашанац, 86), Торро, Орос (Ибаньес, 86), Монкайола, Чими Авила (Рубен Гарсия, 71), Будимир (Кике Гарсия, 71), Эз Абде (Барха, 77).

“Атлетик”: Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 59), Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Сансет, Муниаин (Уильямс, 65), Уильямс (Гурусета, 82), Беренгер (Рауль Гарсия, 59).

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