"Атлетик" проиграл аутсайдеру Ла Лиги

В матче 19-го тура чемпионата Испании “Сельта” на своем поле обыграла “Атлетик” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Яго Аспас.

“Сельта”, набрав 20 очков, покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 26 очками остался на восьмой позиции.

“Сельта” – “Атлетик” - 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 71 - 1:0

“Сельта”: Марчесин, Мингеса, Нуньес, Айду, Галан, Де Ла Торре (Васкес, 85), Тапия (Бельтран, 46), Оскар Родригес (Ларсен, 46), Вейга (Серви, 82), Карлес Перес (Солари, 90), Аспас.

“Атлетик”: Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 73), Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Эррера (Сансет, 46), Дани Гарсия (Весга, 66), Муниаин (Рауль Гарсия, 67), Беренгер, Гурусета, Уильямс (Саррага, 66).

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