"Атлетик" продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба бильбаоского “Атлетика” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Иньиго Лекуэ.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2025 года. Прежний контракт истекал ближайшим летом.

29-летний Лекуэ является воспитанником “Атлетика”. Он выступает за первую команду с 2015 года, провел за клуб 207 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.

Не пропустите: Месси попросил "Барселону" ускориться с его возвращением.