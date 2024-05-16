Атлетик поставил условие всем претендентам на свою главную звезду

Вингер Атлетик Бильбао Нико Уильямс является главным активом баскского клуба, и несмотря на желание грандов переманить 21-летнего игрока к себе, в столице Басконии им дорожат и просто так его отпускать не намерены.

Как сообщает Marca, Атлетик не желает вести переговоры с претендентами на вингера и готов отдать Уильямса, если только клуб, который хочет его получить, выплатит всю клаусулу в размере 55 миллионов евро. Издание также цитирует директора по футболу клуба Микеля Гонсалеса, который подчеркнул, что претенденты на 21-летнего игрока осведомлены об этом.

Так, вступить в переговоры намеревались два неназваных клуба, они запросы на это Атлетиком остались проигнорированы. А выплатить клаусулу прошлым летом была готова Астон Вилла, но сам Уильямс отказался переезжать в Англию.

Ранее сообщалось, что «виллианы», а также Челси не смогли выполнить финансовые требования игрока, потому клубы и отказались от его трансфера.