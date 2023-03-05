"Атлетик" не сумел победить в гостевом матче Ла Лиги

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский “Райо Вальекано” и бильбаоский “Атлетик” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Райо Вальекано”, набрав 35 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 33 очками поднялся на восьмую позицию.

“Райо Вальекано” – “Атлетик” - 0:0

“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 80), Гарсия, Паласон (Сальви Санчес, 87), Комесанья, Оскар Валентин (Сисс, 80), Камельо (де Томас, 66).

“Атлетик”: Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 76), Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Весга, 83), Сансет, Саррага (Венседор, 83), Беренгер (Уильямс, 72), Гурусета (Рауль Гарсия, 71), Уильямс.

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