"Атлетик" не сумел победить в гостевом матче Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский “Райо Вальекано” и бильбаоский “Атлетик” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Райо Вальекано”, набрав 35 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 33 очками поднялся на восьмую позицию.
“Райо Вальекано” – “Атлетик” - 0:0
“Райо Вальекано”: Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 80), Гарсия, Паласон (Сальви Санчес, 87), Комесанья, Оскар Валентин (Сисс, 80), Камельо (де Томас, 66).
“Атлетик”: Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 76), Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Весга, 83), Сансет, Саррага (Венседор, 83), Беренгер (Уильямс, 72), Гурусета (Рауль Гарсия, 71), Уильямс.
Не пропустите: “Барселона” в меньшинстве обыграла “Валенсию”.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0
Новости футбола Вчера, 17:06 1000: Месси достиг невероятной результативной отметки
Новости футбола Вчера, 16:55 ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"
Новости футбола Вчера, 15:49 "Бавария" одержала непростую гостевую победу в Бундеслиге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:20 Тен Хаг назвал причину ужасного поражения "МЮ" от "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:55 Украинец Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Лион" не сумел победить в домашнем матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 "Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Атлетик" не сумел победить в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:42 "Аякс" с большим трудом выиграл в матче чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 14:30 Гол Мхитаряна помог "Интеру" победить в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:55 "Челси" может купить форварда "Ромы"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Кремонезе 6 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Торино - Болонья 6 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года