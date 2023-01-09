"Атлетик" не смог обыграть "Осасуну"
Новости футбола Сегодня, 16:53
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Испании “Атлетик” и “Осасуна” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Атлетик”, набрав 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна" с 24 очками поднялась на восьмую позицию.
“Атлетик” – ”Осасуна" - 0:0
“Атлетик”: Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Сансет (Беренгер, 63), Саррага (Вильялибре, 86), Уильямс (Рауль Гарсия, 78), Гурусета (Муниаин, 63), Уильямс.
“Осасуна”: Фернандес, Moreno, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 70), Мойсес Гомес (Санчес, 87), Торро, Монкайола (Ибаньес, 87), Будимир (Кике Гарсия, 70), Эз Абде (Рубен Гарсия, 58).
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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