Атлетик Бильбао поменял голкипера на 61-й минуте. Причина довольно интересная

Атлетик Бильбао потерпел выездное поражение от Сельты со счетом 1:2. Матч прошел в рамках 36-го тура Ла Лиги.

Однако, в этой игре произошло очень интересное событие. Ведя 1:0 в счете, на 61-й минуте баски произвели замену вратаря - вместо Унаи Симона на поле появился Хулен Агирресабала. После этого он пропустил два гола за десять минут.

Цель этой замены заключалась в том, чтобы не дать Симону испортить статистику перед грядущим вручением Трофея Саморы - это приз лучшему вратарю сезона в Ла Лиге за наименьшее количество пропущенных мячей в среднем за игру.

Более того, голкиперу засчитывается проведенный матч только в том случае, если он отыграет не менее 60 минут. После встречи наставник Атлетика Эрнесто Вальверде прокомментировал этот эпизод следующим образом:

У нас два замечательных вратаря, и оба умеют играть. Мне нечего комментировать. Это такая же замена, как и любая другая. Обычно их не проводят? Что ж, мы ее сделали, - сказал специалист.

Симон провел в нынешнем сезоне провел 35 матчей в Ла Лиге. У него 33 пропущенных гола и 17 матчей на ноль.

К слову, Атлетик не желает вести переговоры с претендентами на вингера и готов отдать Уильямса, если только клуб, который хочет его заполучить, выплатит всю клаусулу в размере 55 миллионов евро.