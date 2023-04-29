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"Аталанта" вырвала победу в Турине и ворвалась в зону ЛЧ

Новости футбола Сегодня, 16:49
"Аталанта" вырвала победу в Турине и ворвалась в зону ЛЧ Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии бергамская “Аталанта” на выезде обыграла туринский “Торино” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Давиде Дзаппакосты и Дувана Сапаты. У хозяев отличился Антонио Санабрия.

“Аталанта", набрав 55 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. “Торино” с 42 очками остался на 12-й позиции.

“Торино” – “Аталанта” - 1:2 (0:1)
Голы: Дзаппакоста, 34 - 0:1, Санабрия, 75 - 1:1, Сапата, 88 - 1:2

“Торино”: Милинкович-Савич, Лазаро (Синго, 86), Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес (Войвода, 62), Линетти (Риччи, 62), Миранчук, Илич, Карамо (Влашич, 46), Санабрия (Пеллегри, 89).

“Аталанта”: Спортьелло, Мэле, Толои, Джимшити, Скальвини (Паломино, 66), Дзаппакоста, де Рон, Пашалич (Бога, 53), Копмейнерс, Эдерсон (Муриэль, 80), Хейлунд (Сапата, 52).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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