"Аталанта" выиграла в матче Серии А со счетом 8:2

В матче 18-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на своем поле разгромила “Салернитану” со счетом 8:2.

Победу хозяевам принесли дубль Адемолы Лукмана, голы Жереми Бога, Джорджо Скальвини, Тена Копмейнерса, Расмуса Хейлунда, Эдерсона Лоуренсо и Надира Дзортеа. У гостей отличились Булайе Диа и Ханса Николусси-Кавильи.

“Аталанта”, набрав 34 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 18 очками осталась на 16-й позиции.

“Аталанта” – “Салернитана” - 8:2 (5:1)

Голы: Бога, 5 - 1:0, Диа, 10 - 1:1, Лукман, 20 (с пенальти) - 2:1, Скальвини, 23 - 3:1, Копмейнерс, 38 - 4:1, Хейлунд, 41 - 5:1, Лукман, 54 - 6:1, Николусси-Кавилья, 56 - 6:2, Эдерсон, 61 - 7:2, Дзортеа, 85 - 8:2

“Аталанта”: Муссо, Дзаппакоста (Дзортеа, 58), Паломино, Толои (Демирал, 58), Скальвини, Руджери, де Рон (Эдерсон, 46), Копмейнерс, Бога, Лукман (Мэле, 81), Хейлунд (Сапата, 64).

“Салернитана”: Очоа, Фасио (Радованович, 72), Пирола (Самбия, 86), Ловато (Дьомбер, 46), Брадарич, Кандрева, Вильена (Кастанос, 71), Кулибали, Николусси-Кавилья, Пентек, Диа (Бонаццоли, 72).

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