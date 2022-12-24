"Аталанта" в два раза подняла ценник на Малиновского

“Аталанта” не торопится продавать 29-летнего украинского хавбека Руслана Малиновского в “Марсель”.

Как пишет источник, французский клуб заинтересован в футболисте, но итальянцы солидно подняли на него цену.

Изначально за Малиновского хотели выручить 10 миллионов евро, но недавно в “Аталанте” заявили, что хотят получить 20 миллионов.

В “Марселе” уже заявили, что клуб не будет платить такую сумму.