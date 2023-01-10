"Аталанта" трогательно попрощалась с украинцем Малиновским

“Аталанта” опубликовала пост, связанный с уходом украинца Руслана Малиновского в “Марсель”.

“Три с половиной года незабываемых эмоций. Хотим поблагодарить тебя за всё, Малина. Удачи!”, — гласит сообщение клуба.

Малиновский перебрался в “Марсель” накануне. После полугодовой аренды французский клуб выкупит футболиста за 10 миллионов евро, еще три миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Малиновский провел 15 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.