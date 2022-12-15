"Аталанта" продлила контракт с украинским хавбеком

“Аталанта” продлила контракт с украинским полузащитником Русланом Малиновским, сообщает журнлаист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб активировал опцию о продлении соглашения до лета 2024 года. При этом футболист может быть продан в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет “Вест Хэм”.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за “Аталанту” 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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