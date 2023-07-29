АНГ АНГ
Главная Новости "Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера

"Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера

Новости футбола Сегодня, 09:55
"Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аталанты” из Бергамо на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Альмерии” и сборной Мали Эль-Билаля Туре.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 28 миллионов евро. Данная сумма стала рекордной в истории “Аталанты”. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

В составе “Аталанты” Туре может заменить норвежского нападающего Расмуса Хейлунда, которым активно интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”.

21-летний Туре выступал за “Альмерию” с сентября 2022 года. Он перешел в испанский клуб из “Реймса”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Всего он провел за “Альмерию” 22 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Туре с 2020 года играет за сборную Мали. Всего он провел за малийскую национальную команду 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые и одну красную карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Аталанта” финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, клуб из Бергамо завоевал право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аталанта Альмерия Серия А Италия Ла Лига Испания
Популярные новости
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола 27 июл 2023, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии Новости футбола 27 июл 2023, 12:10 "Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола 26 июл 2023, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 25 июл 2023, 17:15 Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии
"Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках Новости футбола 24 июл 2023, 13:45 "Динамо", "Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал" Новости футбола 23 июл 2023, 09:55 Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:55 "Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера Новости футбола Сегодня, 09:42 "Шахтер" назвал новую цену на вратаря Трубина, которого хочет купить "Интер" Новости футбола Сегодня, 09:42 "Лацио" может купить звездного бразильца из "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 09:30 Легендарный Эдинсон Кавани определился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 09:19 Роналду продлил серию без голов и совершил некрасивый поступок Новости футбола Сегодня, 09:15 "Челси" хочет купить талантливого французского полузащитника Новости футбола Сегодня, 08:55 "Реал" определился с новой стратегией по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Сегодня, 08:51 "Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником Новости футбола Сегодня, 07:00 Буффон все же заканчивает с футболом Новости футбола Сегодня, 06:00 Анчелотти оценил удар по "Реалу" из-за ухода Бензема
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Фортуна - Герта 29 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч РВДМ47 Моленбек - Генк 29 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Сантос 29 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Антверпен - Серкль Брюгге 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Гент - Кортрейк 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года Футбол 30 июл 2023 Прогноз на матч Сент-Труйден - Стандард Льеж 30 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года