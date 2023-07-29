"Аталанта" объявила о совершении рекордного трансфера

Пресс-служба “Аталанты” из Бергамо на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Альмерии” и сборной Мали Эль-Билаля Туре.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 28 миллионов евро. Данная сумма стала рекордной в истории “Аталанты”. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

В составе “Аталанты” Туре может заменить норвежского нападающего Расмуса Хейлунда, которым активно интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”.

21-летний Туре выступал за “Альмерию” с сентября 2022 года. Он перешел в испанский клуб из “Реймса”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Всего он провел за “Альмерию” 22 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Туре с 2020 года играет за сборную Мали. Всего он провел за малийскую национальную команду 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые и одну красную карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Аталанта” финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, клуб из Бергамо завоевал право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.