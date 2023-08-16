"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии

Пресс-служба “Аталанты” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Милана” и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Клуб из Бергамо арендовал футболиста сроком на три года. “Аталанта” заплатит за аренду игрока три миллиона евро. Летом 2024 года клуб будет иметь право на выкуп бельгийца за 23 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов.

22-летний Де Кетеларе выступал за “Милан” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Брюгге”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за миланцев 40 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он три раза становился чемпионом Бельгии в составе Бельгии.

Де Кетеларе с 2020 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 12 матчей и забил один гол.

“Аталанта” в прошлом сезоне финишировала на пятом месте в чемпионате Италии. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.