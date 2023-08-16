АНГ АНГ
Главная Новости "Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии

Новости футбола Сегодня, 18:02
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аталанты” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Милана” и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Клуб из Бергамо арендовал футболиста сроком на три года. “Аталанта” заплатит за аренду игрока три миллиона евро. Летом 2024 года клуб будет иметь право на выкуп бельгийца за 23 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов.

22-летний Де Кетеларе выступал за “Милан” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Брюгге”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за миланцев 40 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он три раза становился чемпионом Бельгии в составе Бельгии.

Де Кетеларе с 2020 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 12 матчей и забил один гол.

“Аталанта” в прошлом сезоне финишировала на пятом месте в чемпионате Италии. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Аталанта Серия А Италия
Популярные новости
"Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА Новости футбола Сегодня, 17:19 "Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА
Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 12:59 Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии
"Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола 14 авг 2023, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола 14 авг 2023, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола 13 авг 2023, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола 13 авг 2023, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:16 "Ливерпуль" может заплатить около 70 млн евро за полузащитника сборной Мали Новости футбола Сегодня, 18:08 Переход Зиеша в "Галатасарай" может сорваться в последний момент Новости футбола Сегодня, 18:02 "Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 17:28 "Интер" объявил о переходе опытнейшего нападающего Новости футбола Сегодня, 17:19 "Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА Новости футбола Сегодня, 13:38 "Лацио" объявил о переходе талантливого полузащитника "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 13:31 38-летний легендарный испанец Касорла нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 13:22 Легендарный Деку получил должность в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 13:16 Давид Де Хеа дал ответ на предложение "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:11 "Манчестер Сити" хочет купить талантливого воспитанника академии "Барселоны"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Днепр-1 - Славия Прага 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года