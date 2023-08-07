"Аталанта" объявила о переходе нападающего сборной Италии

Пресс-служба “Аталанты” из Бергамо на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Вест Хэм Юнайтед” и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока в “Аталанте” составит 3,2 миллионов евро плюс бонусы. В борьбе за Скамакку клуб из Бергамо опередил миланский “Интер”.

24-летний Скамакка выступал за “Вест Хэм” с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Сассуоло”. Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. Всего игрок провел за клуб из Лондона 27 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. В составе “Вест Хэма” Скамакка стал победителем Лиги Конференций в сезоне-2022/2023. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Скамакка с 2021 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.