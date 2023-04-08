"Аталанта" неожиданно проиграла в домашнем матче Серии А
Новости футбола Сегодня, 13:40
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на своем поле проиграла “Болонье” со счетом 0:2.
Победу гостям принесли голы Николы Сансоне и Риккардо Орсолини.
“Болонья”, набрав 43 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Аталанта” с 48 очками осталась на шестой позиции.
“Аталанта” – “Болонья” - 0:2 (0:0)
Голы: Сансоне, 49 - 0:1, Орсолини, 86 - 0:2
“Аталанта”: Муссо, Мэле, Паломино, Джимшити, Скальвини (Демирал, 52), Дзаппакоста (Муриэль, 79), де Рон, Пашалич (Бога, 24), Эдерсон, Лукман (Сапата, 52), Хейлунд.
“Болонья”: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми, Кирьякопулос, Сориано (Орсолини, 46), Моро (Медель, 84), Схаутен, Фергюсон, Сансоне (Зиркзее, 56), Барроу (Домингес, 56).
Не пропустите: “МЮ” обыграл “Эвертон” в матче АПЛ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:45 Месси превзошел достижение Роналду в Европе
Новости футбола Сегодня, 14:26 "Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ
Новости футбола Сегодня, 13:28 Де Лигт принес "Баварии" гостевую победу в Бундеслиге
Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" потерпел поражение в первом матче после возвращения Лэмпарда
Новости футбола Вчера, 16:57 "Милан" не смог победить в домашнем матче Серии А
Новости футбола Вчера, 12:57 "Интер" на 90-й минуте упустил победу в матче Серии А
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:45 Месси превзошел достижение Роналду в Европе Новости футбола Сегодня, 14:38 "Реал Сосьедад" победил в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:34 "Рома" одержала тяжелую гостевую победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:31 "РБ Лейпциг" победил в Берлине и ворвался в топ-4 Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 14:26 "Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:01 "Динамо" Киев - "Минай" - 2:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:56 "Кривбасс" – "Заря" – 1:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:51 "Шахтер" - "Металлист" - 1:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:45 "Атлетик" одержал победу в Барселоне Новости футбола Сегодня, 13:40 "Аталанта" неожиданно проиграла в домашнем матче Серии А
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вольфсбург 9 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм - Шальке 9 апреля 2023 года Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Жирона 10 апреля 2023 года Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Бернли - Шеффилд Юнайтед 10 апреля 2023 года