"Аталанта" неожиданно проиграла в домашнем матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии “Аталанта” на своем поле проиграла “Болонье” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Николы Сансоне и Риккардо Орсолини.

“Болонья”, набрав 43 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Аталанта” с 48 очками осталась на шестой позиции.

“Аталанта” – “Болонья” - 0:2 (0:0)

Голы: Сансоне, 49 - 0:1, Орсолини, 86 - 0:2

“Аталанта”: Муссо, Мэле, Паломино, Джимшити, Скальвини (Демирал, 52), Дзаппакоста (Муриэль, 79), де Рон, Пашалич (Бога, 24), Эдерсон, Лукман (Сапата, 52), Хейлунд.

“Болонья”: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми, Кирьякопулос, Сориано (Орсолини, 46), Моро (Медель, 84), Схаутен, Фергюсон, Сансоне (Зиркзее, 56), Барроу (Домингес, 56).

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