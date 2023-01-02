"Аталанта" нашла замену Гасперини

Новым главным тренером “Аталанты” может стать Доменико Тедеско, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Джан Пьеро Гасперини, который может быть уволен в случае не выхода клуба в еврокубки.

37-летний Тедеско родился в Италии, но в возрасте двух лет вместе с семьей переехал в Германию. Последним его клубом был “РБ Лейпциг”, из которого он был уволен в сентябре 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" продлил контракт с одним из лидеров.