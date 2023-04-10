"Аталанта" может принять радикальное решение по главному тренеру

“Аталанта” может уволить Джан Пьеро Гасперини с поста главного тренера, сообщает Tuttomercato.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба сменит тренера, если команда не сумеет пробиться в еврокубки. “Аталанта”, набрав в 29 турах 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А и на данный момент попадает в Лигу Конференций.

Ранее сообщалось, что 65-летний Гасперини может стать преемником Диего Симеоне на посту главного тренера “Атлетико”.

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