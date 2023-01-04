"Аталанта" Малиновского спаслась от поражения в матче со "Специей" Коваленко

В матче 16-го тура чемпионата Италии “Специя” и “Аталанта” сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме хозява забили два гола, отличились Эмануэль Джаси и Мбала Нзола. Впрочем, во втором тайме гостей от поражения спасли голы Расмуса Хейлунда и Марио Пашалича.

“Аталанта”, набрав 28 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 14 очками осталась на 17-й позиции.

“Специя” – “Аталанта” - 2:2 (2:0)

Голы: Джаси, 8 - 1:0, Нзола, 31 - 2:0, Хейлунд, 77 - 2:1, Пашалич, 90+3 - 2:2

“Специя”: Зут (Зовко, 18), Хольм, Николау, Амьян, Кивер, Бастони (Коваленко, 78), Ампаду (Экдаль, 78), Реца (Браганса Моутинью, 67), Бурабия, Джаси, Нзола (Мальдини, 67).

“Аталанта”: Спортьелло, Мэле (Дзаппакоста, 57), Паломино, Толои, Скальвини (Малиновский, 82), Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 57), Лукман (Муриэль, 57), Сапата (Хейлунд, 29).

Не пропустите: Пике может возобновить карьеру.