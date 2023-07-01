"Аталанта" дала ответ на предложение "Манчестер Юнайтед" по трансферу Хейлунда
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Расмуса Хейлунда/Автор неизвестен
“Аталанта” отказала “Манчестер Юнайтед” в продаже датского нападающего Расмуса Хейлунда за 35 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 40-45 миллионов евро без учета бонусов. Также датчанином интересуется “Ювентус”.
В минувшем сезоне 20-летний Хейлунд провел за “Аталанту” 42 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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