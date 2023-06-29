"Астон Вилла" вышла в лидеры в борьбе за защитника сборной Испании
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен
“Астон Вилла” ведет переговоры о покупке защитника “Вильярреала” и сборной Испании Пау Торреса, сообщает talkSPORT.
По сведениям источника, клуб из Бирмингема является фаворитом в борьбе за игрока. На покупке испанца настаивает лично главный тренер английского клуба Унаи Эмери, который ранее работал с ним в “Вильярреале”. Стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро, но его можно купить дешевле, так как контракт истекает летом 2024 года.
В минувшем сезоне 26-летний Торрес провел за “Вильярреал” 39 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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