Астон Вилла – Вест Хэм: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 04:18
Фото с сайта sportskeeda.com/Автор неизвестен
Сегодня состоится всего один матч Английской Премьер-лиги, в котором в рамках девятого тура встретятся практически соседи по турнирной таблице английского чемпионата. Астон Вилла на своем стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме примет в гостях лондонский Вест Хэм.
После восьми туров команды разделяют всего два очка. Астон Вилла с шестнадцатью очками занимает шестую строчку в АПЛ, а Вест Хэм с четырнадцатью балами – девятую.
В случае победы одной из команд они переместятся на пятое место Премьер-лиги и соответственно попадут в зону еврокубков
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Матч между Астоной Виллой и Вест Хэмом состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - Setanta Sports Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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