Астон Вилла – Вест Хэм: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Сегодня состоится всего один матч Английской Премьер-лиги, в котором в рамках девятого тура встретятся практически соседи по турнирной таблице английского чемпионата. Астон Вилла на своем стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме примет в гостях лондонский Вест Хэм.

После восьми туров команды разделяют всего два очка. Астон Вилла с шестнадцатью очками занимает шестую строчку в АПЛ, а Вест Хэм с четырнадцатью балами – девятую.

В случае победы одной из команд они переместятся на пятое место Премьер-лиги и соответственно попадут в зону еврокубков

Матч между Астоной Виллой и Вест Хэмом состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где увидеть этот матч в вашей стране.

Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports

Азербайджан - Setanta Sports 1

Грузия - Setanta Sports 1

Израиль - Sport 1

Казахстан - Setanta Sports 1

Кыргызстан - Setanta Sports 1

Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1

Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1

Молдова - Setanta Sports 1

Польша - Viaplay Poland

Таджикистан - Setanta Sports 1

Туркменистан - Setanta Sports 1

Украина - Setanta Sports Ukraine

Узбекистан - Setanta Sports 1

Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1