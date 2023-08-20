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Астон Вилла уничтожила Эвертон в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:00
Астон Вилла уничтожила "Эвертон" в матче АПЛ Фото: инстаграм Астон Виллы/Автор неизвестен

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги “Астон Вилла” из Бирмингема на своем поле разгромила ливерпульский “Эвертон”. Матч состоялся в Бирмингеме на стадионе “Вилла Парк” и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

На 18-й минуте счет открыл Джон Макгинн. В середине первого тайма преимущество хозяев увеличил Дуглас Луис. В начале второго тайма счет до крупного довел Леон Бэйли. На 75-й минуте окончательный счет установил Джон Дуран.

“Астон Вилла”, набрав три очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Эвертон” с 0 очков опустился на последнее, 20-е место.

“Астон Вилла” – “Эвертон” - 4:0 (2:0, 2:0)
Голы: 1:0 – 18 Макгинн, 2:0 – 24, пенальти Дуглас Луис, 3:0 – 51 Бэйли, 4:0 – 75 Дуран.

“Астон Вилла”: Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн, Бэйли (Тилеманс, 63), Камара, Дуглас Луис (Коутиньо, 64; Арчер, 85), Диаби (Диего Карлос, 64), Уоткинс (Дуран, 74).

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Кин, Янг, Гарнер, Гуйе (Доббин, 46), Дукуре (Оньянго, 90), Онана, Кэлверт-Льюин (Данджума, 38), Ивоби (Мопе, 51).

Желтые карточки: Дуглас Луис (14), Пикфорд (24), Динь (33), Кин (45), Гуйе (45), Паттерсон (86), Арчер (89).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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