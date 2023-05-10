"Астон Вилла" сделала выгодное предложение хавбеку "Реала"

Бирмингемская “Астон Вилла” проявляет интерес к вингеру мадридского “Реала” и сборной Испании Марко Асенсио, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно и готов платить ему восемь миллионов евро в год, что в два раза превышает его нынешнюю зарплату. Хавбек может сменить клуб бесплатно, так как его контракт с мадридцами истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Анри назвал самого умного футболиста современности.