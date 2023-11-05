Астон Вилла проиграла в Ноттингеме

В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги сегодня состоялся матч между Ноттингем Форест и Астон Виллой.

Подопечные Унаи Эмери приехали в Ноттингем побеждать, ведь в случае успеха Вилла по итогам тура могла оказаться в топ-4. Первый тайм прошел в равной борьбе, однако хозяева сумели реализовать свой единственный момент и ушли на перерыв ведя в счете.

В самом начале «лесники» неожиданно удвоили счет на радость болельщикам, заполнившим сегодня стадион Сити Граунд. Все попытки гостей забить в ответ закнчивались ничем. Отличный матч в воротах Форест провел Одиссеас Влаходимос, для которого этот поединок стал дебютным за новую команду.

Ноттингем Форест — Астон Вилла — 2:0

Голы: 1:0 — Аина 5, 2:0 — Мангаля 47.

После этого матча Вилла останется на пятом месте, а Ноттингем пока двенадцатый.

Следующий матч Ноттингем проведет в гостях против Вест Хэма, а Астон Вилла в Бирмингеме будет принимать Фулхэм.