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"Астон Вилла" предложила 35 миллионов евро за таланта из ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 17:55
"Астон Вилла" предложила 35 миллионов евро за таланта из ПСЖ Фото: инстаграм Мусса Диаби/Автор неизвестен

“Астон Вилла” из Бирмингема хочет купить правого вингера леверкузенского “Байера" и сборной Франции Мусса Диаби, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 35 миллионов евро, а также бонусы. Впрочем, немцы ответили отказом, несмотря на желание игрока присоединиться к “Астон Вилле”. Ранее сообщалось, что клуб из Леверкузена хочет получить за француза не менее 50 миллионов евро.

24-летний Диаби является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. В “Байер” он перешел летом 2019 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за немецкий клуб 172 матча во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 48 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Кротоне” на правах аренды.

Диаби с 2021 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 10 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он становился победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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