"Астон Вилла" подписала полузащитника сборной Бельгии. Им интересовались топ-клубы

Пресс-служба “Астон Виллы” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Футболист достался клубу из Бирмингема бесплатно, так как его контракт с “лисами” истекает 30 июня 2023 года. Бельгиец подписал долгосрочный контракт с “Астон Виллой”.

Стоит отметить, что Тилемансом также интересовались “Арсенал” и “Барселона”.

26-летний Тилеманс выступал за “Лестер” с 2019 года. Всего он провел за клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 26 результативных передач. Ранее играл за “Андерлехт” и “Монако”. За сборную Бельгии сыграл 58 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. 2-кратный чемпион Бельгии, 2-кратный обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.