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Астон Вилла одержала уверенную победу в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:00
Астон Вилла одержала уверенную победу в гостевом матче АПЛ Фото: инстаграм Астон Виллы/Автор неизвестен

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Астон Вилла” на выезде добилась победы над “Бернли”. Матч состоялся в городе Бернли на стадионе “Терф Мур”.

В начале матча счет открыл Мэтти Кэш, которому голевую передачу отдал Олли Уоткинс. На 20-й минуте преимущество гостей увеличил Кэш, который сделал дубль с передачи Муссы Диаби. В начале второго тайма разрыв в счете сократил Лайл Фостер с паса Йоханна Гудмундссона. В середине второго тайма третий гол забил Диаби с передачи Луки Диня.

“Астон Вилла”, набрав шесть очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Бернли” с 0 очков остался в зоне вылета на 18-м месте.

“Бернли” – “Астон Вилла” - 1:3 (0:2, 1:1)
Голы: 0:1 – 8 Кэш, 0:2 – 20 Кэш, 1:2 – 47 Фостер, 1:3 – 61 Диаби.

“Бернли”: Траффорд, Робертс, О`Ши, Аль-Дахиль, Делькруа, Колиошо (Редмонд, 68), Каллен, Берге (Рэмзи, 68), Бенсон (Гудмундссон, 46), Фостер (Родригес, 81), Амдуни (Бруун Ларсен, 81).

“Астон Вилла”: Ольсен, Кэш, Диего Карлос, Пау Торрес, Конса, Динь (Траоре, 81), Макгинн, Камара, Дуглас Луис (Тилеманс, 86), Диаби (Дзаньоло, 73), Уоткинс (Дуран, 86).

Желтые карточки: Каллен (39), Берге (45).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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