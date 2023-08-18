"Астон Вилла" объявила о переходе звездного итальянского полузащитника

Пресс-служба “Астон Виллы” из Бирмингема на официальном сайте объявила о переходе полузащитника стамбульского “Галатасарая” и сборной Италии Николо Дзаньоло.

Английский клуб арендовал футболиста сроком на один год. “Астон Вилла” заплатила за аренду итальянца пять миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще один миллион евро и 375 тысяч евро. Летом 2024 года англичане могут выкупить трансфер игрока за 22,5 миллиона евро, которые могут увеличиться еще на 15,5 миллионов евро за счет бонусов. Кроме того, турецкий клуб получит 10 процентов от суммы следующего трансфера итальянца.

24-летний Дзаньоло выступал за “Галатасарай” с февраля 2023 года. Он перешел в турецкий клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Стамбула 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе “Галатасарая” Дзаньоло в прошлом сезоне стал чемпионом Турции. Ранее он также играл за “Интер”.

Дзаньоло с 2019 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу, а также получил три желтые карточки.