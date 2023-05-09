"Астон Вилла" нацелилась на защитника сборной Испании

“Астон Вилла” проявляет интерес к защитнику “Вильярреала” и сборной Испании Пау Торресу, сообщает журналист Марко Контерио в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер “вилланов” Унаи Эмери, который ранее тренировал “Вильярреал”. Также испанцем интересуется “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 26-летний Торрес провел за “Вильярреал” 35 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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