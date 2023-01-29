"Астон Вилла" нацелилась на защитника киевского "Динамо"

Бирмингемская “Астон Вилла” проявляет интерес к защитнику киевского “Динамо” и сборной Украины Илье Забарному, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Англичане готовы заплатить за футболиста порядка 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Забарный провел за “Динамо” 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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