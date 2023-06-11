"Астон Вилла" может подписать экс-полузащитника "Ливерпуля" и "Арсенала"

"Астон Вилла" проявляет интерес к полузащитнику “Ливерпуля” и сборной Англии Алексу Окслейд-Чемберлену, сообщает Goal.

По сведениям источника, клуб из Бирмингема хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с мерсисайдцами истекает 30 июня 2023 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Окслейд-Чемберлен выступал за “Ливерпуль” с 2017 года. Всего он провел за клуб 146 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за “Арсенал” и “Саутгемптон”. За сборную Англии сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.