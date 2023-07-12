"Астон Вилла" купила защитника сборной Испании

Пресс-служба “Астон Виллы” из Бирмингема на официальном сайте объявила о переходе защитника “Вильярреала” и сборной Испании Пау Торреса.

Английский клуб заплатил за 26-летнего футболиста 32,5 миллиона евро. Данная сумма может возрасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Торрес является воспитанником “Вильярреала”. Всего он провел за испанский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. В сезоне-2018/2019 он играл за “Малагу” на правах аренды. В составе “Вильярреала" Торрес становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Торрес с 2019 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

“Астон Вилла” в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, клуб из Бирмингема завоевал право сыграть в Лиге Конференций сезона-2023/2024.