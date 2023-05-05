"Астон Вилла" хочет купить нападающего "Ювентуса"

Бирмингеская “Астон Вилла” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Юве” может согласиться на трансфер, но хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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