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Астон Вилла готова попрощаться со своим звёздным игроком

Новости футбола Сегодня, 07:23
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Астон Вилла готова попрощаться со своим звёздным игроком Астон Вилла готова попрощаться со своим звёздным игроком

Минувшим летом один из самых звездных игроков Астон Виллы Филиппе Коутиньо перебрался на правах аренды в катарский Аль-Духаил, но многое указывает на то, что на бразильца в Бирмингеме не рассчитывают.

Астон Вилла летом намерена продать полузащитника, у которого были проблемы с формой, что вылилось в отсутствие игровой практики и, как следствие отсутствие доверия у Унаи Эмери. И покупатели, согласно TNT Sports Brazil, нашлись на родине Коутиньо.

Бывший клуб полузащитника Васко да Гама, как читаем в отчёте, готов взять полузащитника в аренду с обязательством выкупа. Последнее может обойтись от четырёх до шести миллионов фунтов.

Отбить все 17 миллионов фунтов, потраченные на трансфер Коутиньо в 2022 году, это вряд ли поможет, но Астон Вилле помогает то, что недельную зарплату в 125 тысяч фунтов Аль-Духаил выплачивает в полном объеме.

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