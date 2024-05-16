Астон Вилла готова попрощаться со своим звёздным игроком

Минувшим летом один из самых звездных игроков Астон Виллы Филиппе Коутиньо перебрался на правах аренды в катарский Аль-Духаил, но многое указывает на то, что на бразильца в Бирмингеме не рассчитывают.

Астон Вилла летом намерена продать полузащитника, у которого были проблемы с формой, что вылилось в отсутствие игровой практики и, как следствие отсутствие доверия у Унаи Эмери. И покупатели, согласно TNT Sports Brazil, нашлись на родине Коутиньо.

Бывший клуб полузащитника Васко да Гама, как читаем в отчёте, готов взять полузащитника в аренду с обязательством выкупа. Последнее может обойтись от четырёх до шести миллионов фунтов.

Отбить все 17 миллионов фунтов, потраченные на трансфер Коутиньо в 2022 году, это вряд ли поможет, но Астон Вилле помогает то, что недельную зарплату в 125 тысяч фунтов Аль-Духаил выплачивает в полном объеме.