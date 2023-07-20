"Астон Вилла" договорилась о переходе звездного воспитанника академии ПСЖ

Бирмингемская “Астон Вилла” договорилась о переходе вингера леверкузенского “Байера” и сборной Франции Мусса Диаби, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с “Астон Виллой” контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В борьбе за игрока англичане опередили “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.

24-летний Диаби является воспитанником “Пари Сен-Жермен”. В “Байер” он перешел летом 2019 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за немецкий клуб 172 матча во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 48 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Кротоне” на правах аренды.

Диаби с 2021 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 10 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он становился победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021.