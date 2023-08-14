"Астон Вилла" близка к трансферу полузащитника сборной Италии

"Астон Вилла" из Бирмингема близка к трансферу полузащитника стамбульского “Галатасарая” и сборной Италии Николо Дзаньоло, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По сведениям источника, английский клуб договорился об аренде футболистом сроком на один год. За аренду игрока “Астон Вилла” заплатит три миллиона евро. Летом 2024 года клуб из Бирмингема будет иметь право на выкуп итальянца за 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на семь миллионов евро за счет бонусов. Если полноценный трансфер Дзаньоло состоится, то он подпишет с “Астон Виллой” контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Дзаньоло с февраля 2023 года выступает за “Галатасарай”. Он перешел в турецкий клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Стамбула 12 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В составе “Галатасарая” Дзаньоло стал чемпионом Турции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Дзаньоло с 2019 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.