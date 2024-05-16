Ассист и красная карточка. Как капитан Челси вернулся на поле после травмы

Капитан Челси Рис Джеймс вернулся на футбольное поле в предыдущем матче Премьер-лиги. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы. Последний раз защитник появлялся на поле в декабре 2023 года.

Крайний защитник появился на поле в игре против Ноттингем Форест. В матче против Лесников Джеймс появился на поле на 79-й минуте, а уже через три минуты отдал голевую передачу на нападающего Николаса Джексона, который забил третий гол в матче для Синих. Этот мяч стал победным для лондонцев.

В перенесенном матче 34 тура Премьер-лиги Джеймс появился на 69-й минуте. Однако, он так и не доиграл этот матч. За две минуты до конца основного времени капитан Челси ударил игрока Брайтона по ногам, за что получил прямую красную карточку. Совершенно непонятное и неоправданное удаление.

Reece James since returning from injury:



➖ Assist in first game back

➖ Straight red in second game



And he’ll miss the first THREE Premier League games next season 🫠 pic.twitter.com/TiJH8zI15h — B/R Football (@brfootball) May 15, 2024

"Мне трудно говорить свое мнение, потому что я не имел времени, чтобы пересмотреть повтор с тем моментом. Но это болезненная потеря, ведь это был замечательный футбольный вечер и он является важным игроком. Теперь он пропустит следующий матч и несколько матчей в следующем сезоне", - заявил наставник Пенсионеров Маурисио Почеттино.

Напомним, что Челси одержал убедительную победу над Брайтоном в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей, и занимают шестое место в таблице.