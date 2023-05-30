Асенсио близок к переходу в клуб АПЛ

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Испании Марко Асенсио близок к переходу в “Астон Виллу” из Бирмингема, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже согласовал с английским клубом контракт, с зарплатой в восемь миллионов евро. Испанец достанется “Астон Вилле” бесплатно, так как его контракт с королевским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: “Манчестер Юнайтед” повторил рекорд Алекса Фергюсона.