Артета ярко оценил игру украинца Зинченко
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Главный тренер “Арсенала” Микель Артета поделился мнением об игре украинца Александра Зинченко.
“Алекс является футболистом, который делает на своей позиции то, что нам нужно. Также он является универсальным футболистом. Он отвлекает на себя внимание соперников и открывает свободные зоны. Не могу не отметить его интенсивность на поле, а также желание побеждать. Именно последнее он привнес в нашу команду. Его опыт в ”Манчестер Сити" нам очень помогает", - приводит слова Артеты BBC.
В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 15 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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