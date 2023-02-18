Артета высказался о важности Зинченко для "Арсенала"

Наставник “Арсенала” Микель Артета высказался о важности украинца Александра Зинченко для команды.

По словам испанского тренера, его команде нужны футболисты с таким опытом.

"Такие игроки умеют направлять, успокаивать и показывать молодым футболистам правильное направление.

Если вы хотите выиграть лигу, то вы должны уметь всё. Бывают случаи, что вы проигрываете один или два матча, но вам нужно уметь играть во многих разных контекстах", - сказал он.

В текущем сезоне Зинченко провел 15 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.