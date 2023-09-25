Артета высказался о травме лидера Арсенала

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», поделился информацией о травме полузащитника Деклана Райса.

В матче против «Тоттенхэма» 24 сентября, который завершился со счетом 2:2, Райс был заменен после первого тайма из-за дискомфорта в спине. Артета сообщил, что игрок высказался о дискомфорте во время первого тайма, и после оценки его состояния в перерыве, было решено не продолжать игру и заменить его.

Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» в июле 2023 года за сумму €116,6 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в €90 млн. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел пять матчей в чемпионате Англии и забил один гол.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 14 очками, а лидирует «Манчестер Сити» с 18 очками.

В прошлом сезоне лондонская команда стала второй и завоевала серебряные медали первенства. Долгое время они лидировали, но в итоге уступили лидерство “Манчестер Сити”.