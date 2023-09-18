Артета высказался о сложнейшей победе Арсенала в АПЛ

Тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с журналистами на тему вчерашней игры с "Эвертоном".

“Канониры” на выезде добыли очень непростую победу со счетом 1:0. Встреча проходила в рамках пятого тура Премьер-лиги.

По словам тренера, его подопечные выдали фантастический матч. Он напомнил, что “Арсенал” шесть лет не мог победить соперника на его поле.

"Мы контролировали соперников и создали много шансов. Мы доминировали и очень рады, что смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. Гол Мартинелли, на мой взгляд, также должен был быть засчитан.

Мы не побеждали на "Гудисон Парк" уже шесть лет, поэтому этот матч для нас был настоящим испытанием. Мы не дали соперникам много возможностей. Они не создали ни одного опасного момента. Мы одержали победу благодаря нашей интеллектуальной игре и боевому духу.

Троссард забил замечательный гол. Он повторил то же самое, что сделал несколько дней назад в матче за сборную Бельгии. Запасные игроки также показали себя очень хорошо", - цитирует слова Артеты BBC.